Путин - причина вступления в НАТО

08:10 13 мая Киев, Украина

США поддержат заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.



Она несколько раз подчеркнула, что США и НАТО много лет сотрудничают с финнами и шведами, а сам Альянс является оборонительным, а не наступательным – и агрессивных намерений против России нет ни у Вашингтона, ни у Хельсинки, ни у Стокгольма.



Псаки заявила, что США поддерживают политику открытых дверей Альянса и поддержат заявки Швеции и Финляндии на вступление, если они все же их подадут. По ее словам, наличие сильного оборонительного западного Альянса – хорошо для безопасности США и всего мира.



Один из репортеров отметил, что расширение Альянса вызывает обеспокоенность Путина, и спросил, не может ли это его "спровоцировать".