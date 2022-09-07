Путин поставил под вопрос будущее зерновой сделки

Глава страны-агрессора путин, во время выступления на Восточном экономическом форуме, заявил о намерении пересмотреть условия соглашения об экспорте зерна из Украины морским путем.
По его словам, рф согласилась на соглашение ради бедных африканских стран.
По его словам, рф согласилась на соглашение ради бедных африканских стран.
российский президент заявил, что "может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту".
О возможности отказа от зерновой сделки на заседании Совбеза ООН в ночь на 7 сентября заявил постпред рф в ООН василий небензя.
По его словам, в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений.
Он напомнил, что действие сделки заканчивается в ноябре, но она должна продлеваться.
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