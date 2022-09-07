Путин поставил под вопрос будущее зерновой сделки

11:04 07 сентября Киев, Украина





По его словам, рф согласилась на соглашение ради бедных африканских стран. Глава страны-агрессора путин , во время выступления на Восточном экономическом форуме, заявил о намерении пересмотреть условия соглашения об экспорте зерна из Украины морским путем.По его словам, рф согласилась на соглашение ради бедных африканских стран.

"Мы сделали это вместе с Турцией. Результат, если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, было направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза", - сказал путин.

российский президент заявил, что "может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и второго продовольствия по этому маршруту".

"Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции Эрдоганом. Ведь мы с ним выработали механизм вывоза украинского зерна, прежде всего, чтобы помочь беднейшим странам, а что происходит на практике?", - заявил он.

О возможности отказа от зерновой сделки на заседании Совбеза ООН в ночь на 7 сентября заявил постпред рф в ООН василий небензя.



По его словам, в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений.

"Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт", - сказал небензя.

Он напомнил, что действие сделки заканчивается в ноябре, но она должна продлеваться.