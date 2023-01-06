Путин поручил войскам рф прекратить огонь на Рождество. Украина назвала это пропагандистским жестом

08:37 06 января Киев, Украина

Глава страны-агрессора владимир путин поручил российским военным прекратить ведение боевых действий на территории Украины с 6 по 7 января. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление кремля о "рождественском перемирии" исключительно пропагандистским жестом.

"путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января", — сообщает минобороны россии и кремль.

рф обратились к Украине с призывом совершить аналогичный шаг со своей стороны.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", - отметили в кремле.

Ранее российский патриарх кирилл призвал к якобы "рождественскому перемирию" с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россия должна покинуть оккупированные территории и таким образом начнется "временное перемирие"

"Безусловно, это исключительно пропагандистский жест. И ничего больше. россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам для того, чтобы получить время на проведение дополнительной мобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии. Это не удалось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и попытаться убедить европейцев, чтобы они начали давить на нас. Задача одна: "немедленный стол" переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения. Вот циничное содержание указания путина о "временном прекращении огня". Банальный прием. При этом нет малейшего желания прекратить войну. Тем более напомню, что только россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому еще раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства рф", - отметил он.

"Перемирье" путина прокомментировал и глава Украины Владимир Зеленский.

"россии не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы. Мир будет знать во всех деталях - как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне", - подчеркнул Зеленский.

Обращаясь к россиянам, он отметил, что российское руководство отказывалось от предложения Украины от 12 декабря по отводу российских войск на Рождество, которое, в частности, предусматривает украинская "формула мира", но сейчас владимир путин использует Рождество как прикрытие, чтобы хотя бы временно приостановить продвижение украинских военных на Донбассе.



По словам президента Украины, в россии хотят "подогнать" к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованные, однако такой шаг приведет лишь к увеличению потерь среди армии рф.