Путин похож на Гитлера в 1943 году, когда война была уже проиграна - ЕК

Президент россии Владимир путин находится в таком же положении, что и глава нацистский Германии Адольф Гитлер в 1943 году, когда он уже проиграл войну, но она еще была далека от завершения. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, передает Nieuwsblad.
Он также напомнил, что Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года.
По его мнению, единственное, что способно изменить курс россии - "это осознание того, что Запад не сдастся независимо от событий на поле боя". Поэтому Европа должна держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно.
Ранее сообщалось, что войну с Украиной поддерживают 71% россиян. Сторонников мирных переговоров в россии также становится меньше. Ныне их 50%, а месяцем ранее было 55%.
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