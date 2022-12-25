Путин похож на Гитлера в 1943 году, когда война была уже проиграна - ЕК

11:17 25 декабря Киев, Украина

Президент россии Владимир путин находится в таком же положении, что и глава нацистский Германии Адольф Гитлер в 1943 году, когда он уже проиграл войну, но она еще была далека от завершения. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, передает Nieuwsblad.

"Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции сильно кусаются. Война стоит очень много денег. И путин уже проиграл. Он ошибся по поводу устойчивости украинцев. Также никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами", - сказал Тиммерманс.

Он также напомнил, что Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года.

"Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда - бомбардировка энергетической инфраструктуры Украины с намерением довести людей до такой бедности, чтобы миллионы выехали в Европу", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

По его мнению, единственное, что способно изменить курс россии - "это осознание того, что Запад не сдастся независимо от событий на поле боя". Поэтому Европа должна держать ряды сомкнутыми, держать фронт с американцами и продолжать поддерживать Украину финансово и военно.

Ранее сообщалось, что войну с Украиной поддерживают 71% россиян. Сторонников мирных переговоров в россии также становится меньше. Ныне их 50%, а месяцем ранее было 55%.