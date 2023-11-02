Путин подписал закон о блокировке сайтов, собирающих средства для ВСУ

18:40 02 ноября Киев, Украина

В россии был принят закон, предоставляющий право на быструю блокировку сайтов, собирающих средства для поддержки Вооруженных Сил Украины (ВСУ).



Путин подписал соответствующий документ, который был опубликован на официальном сайте правовых актов. Теперь генеральный прокурор россии и его заместители имеют полномочия обращаться в Роскомнадзор для проведения быстрой блокировки таких сайтов.



Закон был разработан комиссией, занимающейся расследованием фактов иностранного вмешательства. Также следует отметить, что уголовным кодексом россии уже предусмотрена ответственность за аналогичные действия, включая пожизненное лишение свободы. В стране запрещено предоставление финансовой и материально-технической помощи иностранным государствам, направленной против безопасности россии.