В ночь на пятницу президент рф владимир путин подписал указы о признании "независимыми территориями" Запорожской и Херсонской областей Украины.
В документах говорится, что решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» и в
В документах говорится, что решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» и в
частности, «права народов на самоопределение», которое закреплено уставом ООН.
Федеральные телеканалы разместили в эфире обратный отсчет до «вхождения новых субъектов» в состав рф, которое будет отмечено торжественной церемонией в пятницу, несмотря на то, что по крайней мере один из них российская армия не контролирует. ВСУ удерживают около четверти территории Запорожской области вместе с областным центром - 700-тысячным Запорожьем.
В Украине уже начали троллить путина, так гендиректор компании Укрпочта Игорь Смелянский подписал указ о том что территория кремля принадлежит Укрпочте. Теперь "Укрпочта" в кремле будет оказывать почтовые и психологические услуги. Последнее особенно пригодится могилизированным рашистам.
Юридически это указ равен указу путина, о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.
Юридически это указ равен указу путина, о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.
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