Путин подписал указы о признании "независимости" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей

10:08 30 сентября Киев, Украина





В документах говорится, что решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» и в В ночь на пятницу президент рф владимир путин подписал указы о признании "независимыми территориями" Запорожской и Херсонской областей Украины.В документах говорится, что решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» и в

частности, «права народов на самоопределение», которое закреплено уставом ООН.

Федеральные телеканалы разместили в эфире обратный отсчет до «вхождения новых субъектов» в состав рф, которое будет отмечено торжественной церемонией в пятницу, несмотря на то, что по крайней мере один из них российская армия не контролирует. ВСУ удерживают около четверти территории Запорожской области вместе с областным центром - 700-тысячным Запорожьем.