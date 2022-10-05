Путин подписал "указ" о принятии в федеральную собственность объектов оккупированной ЗАЭС

19:03 05 октября Киев, Украина





Об этом говорится на сайте кремля. Президент россии владимир путин поручил передать в федеральную собственность оккупированную Запорожскую АЭС. Ранее россияне создали компанию по управлению ЗАЭС . В "Энергоатоме" назвали это решение "ничтожным".Об этом говорится на сайте кремля.

"Правительству российской федерации обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности", - говорится в указе путина.

В "указе" также говорится, что управлять ЗАЭС "до 1 января 2028 года" назначено акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Он также поручил кабмину определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности станции.