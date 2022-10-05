Путин подписал "указ" о принятии в федеральную собственность объектов оккупированной ЗАЭС

Президент россии владимир путин поручил передать в федеральную собственность оккупированную Запорожскую АЭС. Ранее россияне создали компанию по управлению ЗАЭС. В "Энергоатоме" назвали это решение "ничтожным".
Об этом говорится на сайте кремля.
Об этом говорится на сайте кремля.
В "указе" также говорится, что управлять ЗАЭС "до 1 января 2028 года" назначено акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".
Он также поручил кабмину определить на период до 2028 года особенности эксплуатации, выдачи лицензий и других аспектов регулирования деятельности станции.
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