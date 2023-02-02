Путин планирует распылить силы ВСУ перед российским наступлением - ISW

08:44 02 февраля Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.



Аналитики института считают, что



В ISW отметили, что 1 февраля путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращение украинских обстрелов приграничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства". Кремлевский диктатор пытается переместить часть подразделений ВСУ на северо-восточную границу с целью распылить ее силы перед наступлением российской армии, убеждены аналитики Института изучения войны.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.Аналитики института считают, что путин , возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины, вероятно, с целью продолжения внутренних информационных операций и прижатия украинских сил к северным приграничным районам.В ISW отметили, что 1 февраля путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращение украинских обстрелов приграничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Акцент путина на предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель. Это способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку затяжной войны. Также путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и распылить украинские силы от критически важных осей наступления, прижав их к северо-восточным приграничным районам", – говорится в отчете института.



По оценкам ISW, российское вторжение со стороны беларуси крайне маловероятно, а информационная операция, цель которой – прижать украинские войска к северной границе, вероятно, потерпит неудачу.