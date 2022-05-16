Путин планирует аннексировать оккупированные территории Украины

В планах Путина аннексировать территории Украины, которые находяться под оккупацией, в состав РФ.
Российские военные еще не достигли заявленных Владимиром Путиным территориальных целей, отмечают эксперты.
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.
Об этом в воскресенье говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.
В статье сказано, что аннексия позволит российскому лидеру заявить, что он может защищать, в том числе новые территории, применяя ядерное оружие.
Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.
Об этом в воскресенье говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.
В статье сказано, что аннексия позволит российскому лидеру заявить, что он может защищать, в том числе новые территории, применяя ядерное оружие.
Аналитики отмечают, что сроки такой аннексии, вероятно, зависят от того, насколько Путин понимает деградировавшее состояние российских вооруженных сил в Украине.
Они же предположили, что если Путин считает, что российские силы способны на успехи, он, скорее всего, отложит аннексию в надежде захватить больше территорий.
Аналитики убеждены, что Украина и Запад должны разработать согласованный план реагирования на любую аннексию и на угрозу ядерной атаки, которая может последовать за ней.
Кроме того Москва может также аннексировать другие прокси-государства Кремля, такие как Южная Осетия (в Грузии) и Приднестровье (в Молдове).
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