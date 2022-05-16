Путин планирует аннексировать оккупированные территории Украины

14:50 16 мая Киев, Украина

В планах Путина аннексировать территории Украины, которые находяться под оккупацией, в состав РФ.

Российские военные еще не достигли заявленных Владимиром Путиным территориальных целей, отмечают эксперты.



Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует аннексировать оккупированные юг и восток Украины непосредственно в состав Российской Федерации.



Об этом в воскресенье говорится в отчете американского Института изучения войны ISW.



В статье сказано, что аннексия позволит российскому лидеру заявить, что он может защищать, в том числе новые территории, применяя ядерное оружие.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся", - говорится в статье.

Аналитики отмечают, что сроки такой аннексии, вероятно, зависят от того, насколько Путин понимает деградировавшее состояние российских вооруженных сил в Украине.

"Российские военные еще не достигли заявленных Путиным территориальных целей по обеспечению безопасности Донецкой и Луганской областей и вряд ли это сделают. Если Путин поймет свою военную слабость, он, скорее всего, поторопится с аннексией и быстро введет ядерное сдерживание в попытке сохранить контроль над некоторой частью украинской территории, которую в настоящее время оккупирует Россия", - считают специалисты.

Они же предположили, что если Путин считает, что российские силы способны на успехи, он, скорее всего, отложит аннексию в надежде захватить больше территорий.

"В этом случае его плохое руководство и украинские контрнаступления могут привести российскую армию к коллапсу", - считают эксперты.



Аналитики убеждены, что Украина и Запад должны разработать согласованный план реагирования на любую аннексию и на угрозу ядерной атаки, которая может последовать за ней.

"Политические и этические последствия многолетней российской оккупации юго-востока Украины будут разрушительными для долгосрочной жизнеспособности украинского государства. Жизненно важные национальные интересы Украины и Запада требуют срочной поддержки Запада для немедленного украинского контрнаступления", - отмечают американские аналитики.

Кроме того Москва может также аннексировать другие прокси-государства Кремля, такие как Южная Осетия (в Грузии) и Приднестровье (в Молдове).