Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины

16:25 30 сентября Киев, Украина

30 сентября российский президент владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

 
"У "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей общая судьба с россией", - заявил он.
 
"Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов российской федерации. Потому что это воля миллионов людей", - утверждает путин.
 
При этом он призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
 
"Но выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждение не подлежит", - сказал путин.
 
Он пообещал обеспечивать безопасность оккупированных территорий и восстанавливать их инфраструктуру.

По его словам, "жители оккупированных территорий становятся гражданами рф навсегда".