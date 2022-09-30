Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины

30 сентября российский президент владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.
При этом он призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Он пообещал обеспечивать безопасность оккупированных территорий и восстанавливать их инфраструктуру.
По его словам, "жители оккупированных территорий становятся гражданами рф навсегда".
По его словам, "жители оккупированных территорий становятся гражданами рф навсегда".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии