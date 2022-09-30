Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Украины

16:25 30 сентября Киев, Украина

30 сентября российский президент владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.

"У "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей общая судьба с россией", - заявил он.

"Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договор о присоединении четырех новых субъектов российской федерации. Потому что это воля миллионов людей", - утверждает путин.

При этом он призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

"Но выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждение не подлежит", - сказал путин.