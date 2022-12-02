Путин объяснил ракетные удары по Украине местью за Крымский мост

17:35 02 декабря Киев, Украина

Глава страны-агрессора владимир путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем в котором заявил, что обстрелы Украины являются местью за Крымский мост.

Утверждается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба кремля в пятницу, 2 декабря.

"Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. владимир путин вновь подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению "специальной военной операции"", – говорится в сообщении.

путин голословно обвинил Украину в атаках против гражданской инфраструктуры россии, в том числе Крымского моста.

"российские вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры россии, включая Крымский мост и объекты энергетики", – заявил глава российского режима.

Также путин назвал "деструктивной линию западных государств, включая Германию", которые ведут подготовку украинских военных и "накачивают" Украину вооружениями.



Глава кремля посетовал, что все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что "Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".



Не забыл путин упомянуть и о "радикальных украинских националистах", которых "стимулируют к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения".



В итоге президент россии призвал Германию "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".