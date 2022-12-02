Путин объяснил ракетные удары по Украине местью за Крымский мост

Глава страны-агрессора владимир путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем в котором заявил, что обстрелы Украины являются местью за Крымский мост.
Утверждается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Об этом сообщает пресс-служба кремля в пятницу, 2 декабря.
путин голословно обвинил Украину в атаках против гражданской инфраструктуры россии, в том числе Крымского моста.
Также путин назвал "деструктивной линию западных государств, включая Германию", которые ведут подготовку украинских военных и "накачивают" Украину вооружениями.
Глава кремля посетовал, что все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что "Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров".
Не забыл путин упомянуть и о "радикальных украинских националистах", которых "стимулируют к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения".
В итоге президент россии призвал Германию "пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий".
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