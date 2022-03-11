Путин обвиняет Украину в стягивании военных и техники на Донбасс

Как известно, лучшая защита – это нападение. А любимая поговорка российского президента – «кто как называется», или проще – «сам такой». Пытаясь оправдаться и переложить свою вину на другого, президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в стягивании военных и техники на Донбасс. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.
По его словам, на данный момент проходят учения, из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.
Также Путин уверен, что без него в РФ "ничего не рухнет". Российский президент не ожидает резких изменений в стране после своего ухода с поста и обещает поддержать своего преемника, если он будет "предан стране".
В свою очередь о Навальном Путин заявил, что "у нас нет привычки кого-либо убивать" и снова заявил, что отрицает причастность властей к отравлению оппозиционера.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии