Путин обвиняет Украину в стягивании военных и техники на Донбасс

07:15 15 июня Киев, Украина

Как известно, лучшая защита – это нападение. А любимая поговорка российского президента – «кто как называется», или проще – «сам такой». Пытаясь оправдаться и переложить свою вину на другого, президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в стягивании военных и техники на Донбасс. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

"Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще - и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу", - заявил Путин.

По его словам, на данный момент проходят учения, из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.

"А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?", - добавил Путин.

Также Путин уверен, что без него в РФ "ничего не рухнет". Российский президент не ожидает резких изменений в стране после своего ухода с поста и обещает поддержать своего преемника, если он будет "предан стране".

В свою очередь о Навальном Путин заявил, что "у нас нет привычки кого-либо убивать" и снова заявил, что отрицает причастность властей к отравлению оппозиционера.