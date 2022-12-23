Путин обвинил США в "затягивании войны" в Украине из-за передачи систем ПВО Patriot

09:52 23 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Президент россии владимир путин заявил, что передача Украине Соединенными Штатами противовоздушных комплексов Patriot является шагом к затягиванию войны, в то же время пытаясь уменьшить их оборонное значение.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"путин неправдиво обвинил Соединенные Штаты в затягивании войны в Украине из-за передачи систем противовоздушной обороны Patriot, и туманно намекнул, что эти системы не будут выполнять оборонные цели", — говорится в сообщении.

При этом путин уже говорил о готовности к затягиванию войны задолго до решения США перебросить Patriot в Украину, даже заявив 7 декабря, что "специальная военная операция" будет продолжительным процессом. В то же время кремль также долгое время ложно выставлял любую помощь Запада Украине как эскалацию.

"Вместо этого система Patriot усилит способность Украины защищать критически важную гражданскую инфраструктуру от воздушной и ракетной кампании россии, которая направлена на причинение страданий гражданскому населению Украины. Системы Patriot будут мешать путину заставить Украину сдаться на его условиях, что, возможно, и подразумевает путин, когда говорит, что это затягивает войну", - считают аналитики.

Кроме того, представитель кремля дмитрий песков заявил, что выступление Зеленского в Конгрессе США 21 декабря и передача США Украине ЗРК Patriot лишь "доказывает", что Соединенные Штаты ведут прокси-войну в Украине, и что нет никаких признаков готовности к мирным переговорам.



Также путин ужесточает попытки снять с себя ответственность за ведение длительной войны в Украине, отмечает ISW.

"путин сделал несколько заявлений о том, что россия стремится как можно скорее прекратить войну, в то же время отметив, что россия не будет увеличивать темпы "специальной военной операции", поскольку это приведет к "неоправданным потерям". Оба заявления являются частью консолидированных усилий кремля, чтобы оправдать дорогостоящие военные усилия путина перед российской внутренней аудиторией, которая идет на все большие жертвы ради достижения нереалистичных целей кремля", — отмечается в публикации.

Аналитики констатируют, что при этом российские военные не одержали значительных побед в Украине после падения Лисичанска 3 июля.