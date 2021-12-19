Путин обвинил НАТО в попытках "освоить украинскую территорию"

Глава РФ Владимир Путин во время общения с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО якобы предпринимает попытки "освоить украинскую территорию" и наращивает военный потенциал у границ РФ, сообщает сайт Кремля.
Путин "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, которая якобы направлена на полное разрушение Минских соглашений и договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате". Также президент РФ в очередной раз обвинил Украину в "провокационных действиях" на Донбассе".
По словам президента РФ, как он говорил и раньше, Россия хочет получить "юридически зафиксированные гарантии, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении и размещение вооружений в граничащих с Россией государствах ".
Кроме того, Путин в ходе переговоров предложил Байдену взаимно снять все ограничения на функционирование дипломатических миссий.
Напомним, виртуальный саммит лидеров США и РФ состоялся 7 декабря и длился более двух часов, в ходе которого Байден призвал российскую сторону к деэскалации, а также к возвращению в дипломатию.
30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД стран Альянса в Риге заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс присоединения Украины к Альянсу. Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Украину на пути к членству в НАТО, но для этого нужно соответствовать определенным критериям и необходимо решение 30 стран-членов.
Путин "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, которая якобы направлена на полное разрушение Минских соглашений и договоренностей, которые были достигнуты в "нормандском формате". Также президент РФ в очередной раз обвинил Украину в "провокационных действиях" на Донбассе".
По словам президента РФ, как он говорил и раньше, Россия хочет получить "юридически зафиксированные гарантии, которые исключают расширение НАТО в восточном направлении и размещение вооружений в граничащих с Россией государствах ".
Кроме того, Путин в ходе переговоров предложил Байдену взаимно снять все ограничения на функционирование дипломатических миссий.
Напомним, виртуальный саммит лидеров США и РФ состоялся 7 декабря и длился более двух часов, в ходе которого Байден призвал российскую сторону к деэскалации, а также к возвращению в дипломатию.
30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с главами МИД стран Альянса в Риге заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс присоединения Украины к Альянсу. Столтенберг отметил, что Альянс поддерживает Украину на пути к членству в НАТО, но для этого нужно соответствовать определенным критериям и необходимо решение 30 стран-членов.
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