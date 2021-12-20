Путин обсудил с главой Финляндии невозможность ввода Украины в НАТО

16:57 14 Декабрь Киев, Украина

В своем желании не допустить вступление Украины в НАТО Путин пускается в поиски союзников среди других стран. Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ провел телефонную беседу с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте. Забыв исторический фон отношений между странами, он с надеждой на понимание рассказывал о тревоге по поводу ситуации вокруг Украины.

Требуя от Киева полного и безоговорочного исполнения "минского Комплекса мер", Путин сетовал в разговоре с финским коллегой на то, что украинское правительство продолжает "делать ставку на силовые методы". Как пример он назвал применение ВСУ на Донбассе тяжелых видов вооружения и ударных беспилотников.

"В этой связи Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны", - добавили в кремлевской пресс-службе.

Таким образом, из уст президента России вновь прозвучало требование остановить приближение НАТО к рубежам РФ, а именно – исключить возможность ввода Украины в состав альянса.

Напомним, что главная задача Путина – это получить от НАТО юридических договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.