Путин обсудил с главой Финляндии невозможность ввода Украины в НАТО

В своем желании не допустить вступление Украины в НАТО Путин пускается в поиски союзников среди других стран. Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ провел телефонную беседу с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте. Забыв исторический фон отношений между странами, он с надеждой на понимание рассказывал о тревоге по поводу ситуации вокруг Украины.
Требуя от Киева полного и безоговорочного исполнения "минского Комплекса мер", Путин сетовал в разговоре с финским коллегой на то, что украинское правительство продолжает "делать ставку на силовые методы". Как пример он назвал применение ВСУ на Донбассе тяжелых видов вооружения и ударных беспилотников.
Таким образом, из уст президента России вновь прозвучало требование остановить приближение НАТО к рубежам РФ, а именно – исключить возможность ввода Украины в состав альянса.
Напомним, что главная задача Путина – это получить от НАТО юридических договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток.
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