Путин обещает белорусам $1000-1500 в месяц за участие в войне против Украины

12:09 23 марта Киев, Украина

Президент России Владимир Путин ищет новые методы для втягивания белорусов в войну.

Об этом 23 марта сообщило Главное управление разведки Минобороны.



По данным ГУР, сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом.



"За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере 1000-1500 долларов в месяц. В дополнение - льготное обучение в российских военных вузах", - заявили в разведке.



Отмечается, что такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.



"Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси", - уточнили в ГУР.



В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры о возможности участия в боевых действиях на территории Украины.



По имеющимся данным, белорусских военных, которые отказываются от участия в так называемой "специальной операции" проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных к РФ командиров заменяют.