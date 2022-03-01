Путин о событиях в Нагорном Карабахе

Российский президент Владимир Путин заявил, что Кремль не равнодушен к событиям, которые происходят в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
События в Карабахе он назвал "огромной трагедией". "Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращено", — сказал Путин.
Он призвал к прекращению огня, а также отметил, что Армения — член Организации договора о коллективной безопасности, а потому Россия имеет перед ней "определенные обязательства", "но боевые действия ведутся не на территории Армении".
"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — все это территория, где проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян. Огромное количество граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками ", — подчеркнул лидер Кремля.
События в Карабахе он назвал "огромной трагедией". "Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращено", — сказал Путин.
Он призвал к прекращению огня, а также отметил, что Армения — член Организации договора о коллективной безопасности, а потому Россия имеет перед ней "определенные обязательства", "но боевые действия ведутся не на территории Армении".
"И Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — все это территория, где проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян. Огромное количество граждан России поддерживает тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками ", — подчеркнул лидер Кремля.
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