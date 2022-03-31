Путин не знает точных цифр. Главнокомандующий РФ дезинформирован, - разведка США

Американские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение президента РФ Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем.
О содержании доклада рассказала журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сообщает BBC .
«Мы располагаем информацией о том, что Путин чувствует себя введенным в заблуждение российскими военными, результатом чего появилось напряжение в отношениях между Путиным и военным руководством», - сказала Бедингфилд.
«Мы считаем, что Путина его советники дезинформируют о том, насколько эффективно действуют российские военные и в какой степени российская экономика поражена санкциями. И все потому, что его старшие советники очень боятся сказать ему правду», - добавила она.
По словам Бедингфилда, администрация Байдена решила рассекретить эту информацию для того, чтобы показать, какой стратегической ошибкой для России стала война с Украиной.
Бедингфилд подчеркнула, что источники этих сведений или методы, посредством которых получены разведкой эти данные, не могут быть раскрыты.
Подобное мнение высказал и глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флемминг.
Он заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии и противника, и теперь ему боятся сообщать реальное положение дел.
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США соглашается с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях в Украине.
У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает беспокойство. «Это его армия. Это его война. Он ее выбрал... Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения», - заявил Кирби.
По словам представителя Пентагона, плохая информированность Путина может привести к не вполне верным решениям в ходе переговоров по прекращению войны. «Если он не полностью информирован о том, как плохо у него дела, то как его переговорщики собираются прийти к согласию?» – сказал Кирби.
«Мы располагаем информацией о том, что Путин чувствует себя введенным в заблуждение российскими военными, результатом чего появилось напряжение в отношениях между Путиным и военным руководством», - сказала Бедингфилд.
«Мы считаем, что Путина его советники дезинформируют о том, насколько эффективно действуют российские военные и в какой степени российская экономика поражена санкциями. И все потому, что его старшие советники очень боятся сказать ему правду», - добавила она.
По словам Бедингфилда, администрация Байдена решила рассекретить эту информацию для того, чтобы показать, какой стратегической ошибкой для России стала война с Украиной.
Бедингфилд подчеркнула, что источники этих сведений или методы, посредством которых получены разведкой эти данные, не могут быть раскрыты.
Подобное мнение высказал и глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флемминг.
Он заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии и противника, и теперь ему боятся сообщать реальное положение дел.
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США соглашается с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях в Украине.
У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает беспокойство. «Это его армия. Это его война. Он ее выбрал... Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения», - заявил Кирби.
По словам представителя Пентагона, плохая информированность Путина может привести к не вполне верным решениям в ходе переговоров по прекращению войны. «Если он не полностью информирован о том, как плохо у него дела, то как его переговорщики собираются прийти к согласию?» – сказал Кирби.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии