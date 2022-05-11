Путин не завершит войну в Украине кампанией на Донбассе - разведка США

Директор нацразведки США Аврил Хейнс заявила, что путин собирается пробить дорогу до Приднестровья, для он введет военное положение и начнет мобилизацию в стране.
Об этом сообщает AFP
Об этом сообщает AFP
Российские силы по-прежнему намерены завоевать территорию на побережье Черного моря, отчасти для обеспечения водных ресурсов Крыма, заявила она.
Однако, полагает глава американской разведки, российский контингент недостаточно силён и многочислен, чтобы захватить и удержать всю планируемую территорию без обширной мобилизации войск и ресурсов. По ее словам, российский лидер «сталкивается с несоответствием между амбициями и нынешними обычными военными возможностями России».
Хейнс, курирующая все разведывательные службы США, включая ЦРУ и Агентство национальной безопасности, сказала, что они не верят, что российский лидер готов к эскалации конфликта с применением ядерного оружия. По ее словам, Путин использует ядерную «риторику», чтобы отпугнуть Запад от поддержки Украины. россия может усилить эту риторику, начав новые учения сил ядерного сдерживания.
Разведка США полагает, что Путин одобрит использование «тактического» ядерного оружия только в том случае, если сама россия окажется под «экзистенциальной угрозой». Хейнс полагает, что Москва будет четко сигнализировать, в какой момент она будет готова применить ядерное оружие.
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