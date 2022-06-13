«Путин не остановится на Украине» — Столтенберг

10:56 13 июня Киев, Украина

Имперские амбиции путина не ограничиваются Украиной: «договоры о безопасности», которые он представил НАТО и США в декабре прошлого года, предъявляли требования не только к Украине, но и к НАТО.

Об этом в ходе визита в Финляндию напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг



Требования москвы предполагают полный пересмотр порядка европейской безопасности, закрепленного в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, считает Столтенберг. Одним из основных принципов этого документа является право каждой нации выбирать свой собственный путь.

«Заявки Финляндии и Швеции на вступление в наш Альянс являются четким сигналом. Агрессия не приносит плодов. Запугивание не работает. Двери НАТО остаются открытыми», — сказал генеральный секретарь альянса.

Выступая вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистё, генсек НАТО пообещал, что членство Финляндии и Швеции в НАТО еще больше укрепит северный регион альянса.

«Мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе опасения Турции по поводу террористической группировки РПК», — подчеркнул он.

Сегодня, 13 июня Столтенберг отправится в Швецию для встреч с премьер-министром Магдаленой Андерссон и ее правительством.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Страны объяснили свое решение изменениями в сфере безопасности после вторжения россии в Украину. Чтобы присоединение состоялось, заявки должны одобрить все 30 стран-членов альянса. Турция выступает против этого шага.



Анкара заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции из-за их связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Также Эрдоган обвинил эти страны в укрывательстве последователей Фетхуллаха Гюлена — Анкара считает его организатором попытки государственного переворота в 2016 году.

Накануне сообщалось, что Финляндия отказалась выполнять условие Анкары для вступления в НАТО - выдавать Турции людей, которых турецкое правительство обвиняет в связях с террористами. Президент Финляндии Сауле Ниинистё заявил, что его страна не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции, с которой вместе подали заявку на членство.