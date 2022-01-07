Путин не остановится на Украине

10:52 07 Январь Киев, Украина





Россия представляет из себя типичную страну-агрессора. Путин, находясь у руля самой большой в мире страны, использует природные ресурсы для увеличения армии и для пропитания своих приспешников. Он является чекистом до мозга костей, в котором кроме бесконечной жадности присутствует установка на уничтожение “капиталистического, загнивающего Запада”. Информация о том, что Путин задумал полномасштабное вторжение в Украину заставляет задуматься о далеко идущих последствиях. В частности о том, что после Украины, он обязательно последует дальше на Запад.Россия представляет из себя типичную страну-агрессора. Путин, находясь у руля самой большой в мире страны, использует природные ресурсы для увеличения армии и для пропитания своих приспешников. Он является чекистом до мозга костей, в котором кроме бесконечной жадности присутствует установка на уничтожение “капиталистического, загнивающего Запада”.



Борьба с Западом, а в основе своей с Америкой, была идеологической борьбой времен Холодной войны, однако если цивилизованные страны давно намерены сотрудничать с Россией, то в Кремле готовы продолжить войну. Пусть гибридную, пусть тайную, пусть такую же “холодную”, однако сотрудничать на условиях Запада в Кремле не хотят. Привычка вести дела в стиле 90-х никак не может сосуществовать с западным либерализмом и партнерскими отношениями. А аппетиты у Путина и его окружения велики и подогреваются они воспоминаниями о “великой России, самой большой и могущественной стране в мире, перед которой все должны склонить головы либо умереть”. Однако если эти воспоминания и заслуживают право на существование, то относятся они скорее к СССР, но никак не к России.

Вероятно, где то в глубине души, Путин и сам это понимает. В частности, это понимание является одним из триггеров по желанию возвратить бывшие советские республики во владения России. С учетом того, что реализация возвращения стран, которые более 30 лет независимы, происходит крайне медленно (Путин как идеалист этой задачи попросту не доживет до момента воссоединения), глава Кремля в действительно последний срок своего правления может пойти на отчаянный шаг и спустить с поводка армию.

На данный момент, большое количество российских войск уже сконцентрировано на границах с Украиной, а возраст Путина указывает на то, что срок его правления в России, не исключено, может быть последним. В этом случае, крайне удивительно, почему Европа так спокойно реагирует на происходящее.





Выражение “озабоченности”, “возмущения” и “протестов” не означают истинную обеспокоенность по поводу происходящего в ЕС. Там должны понимать, что страны Европейского союза являются союзниками США, а значит по умолчанию – враги Кремля. Ежегодно в СМИ можно встретить информацию о кибератаках, убийстве агентов, диверсиях на складах при участии российских спецслужб. То есть, Россия ведет активную подрывную деятельность на полях Европы. На территории Выражение “озабоченности”, “возмущения” и “протестов” не означают истинную обеспокоенность по поводу происходящего в ЕС. Там должны понимать, что страны Европейского союза являются союзниками США, а значит по умолчанию – враги Кремля. Ежегодно в СМИ можно встретить информацию о кибератаках, убийстве агентов, диверсиях на складах при участии российских спецслужб. То есть, Россия ведет активную подрывную деятельность на полях Европы. На территории НАТО и стран ЕС. Не у себя дома, не в соседних республиках вещая с голубых экранов пропаганду, а на территории, которая должна быть под защитой Североатлантического альянса. Но в итоге, получается так, что российские агенты успешно ведут войну в Европе, а правительство ЕС и НАТО послушно ожидают, когда Путин отдаст приказ о вторжении в Украину, наивно полагая, что дальше глава Кремля не пойдет. Не исключено, что такой сценарий косвенно, возможно между строк, но обсуждался во время переговоров Байдена и Путина или будет обсуждаться на следующей неделе.





Наивность европейцев и, в том числе, США предоставляют российскому президенту возможность получить желаемое. Когда на Западе уже осознают, что Путина не остановят границы ЕС, ведь он убежден в союзе с Китаем, который, не исключено, что поддержит Россию в ее потугах нанести удар по экономике стран Запада. Путин идет в наступление не только против Украины. Для него это борьба характеров, как было в 90-х. США и ЕС не должны даже рассматривать требования Кремля и реагировать на такие предложения, как минимум, санкциями, как максимум, становиться на реальную защиту своего партнера и будущего союзника. Только такие действия помогут уберечь не только Украину, но и всю Восточную Европу, а впоследствии, Центральную и Западную ее части. Пора проснуться и увидеть ситуацию такой, какой она есть на самом деле, и начать действовать.