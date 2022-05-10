Путин не объявил мобилизацию, но она, как и война, уже началась

О возможности скорой отправки на фронт и ответственности за уклонение от службы предупредили работников московского метрополитена, такая инициатива вляется одним из инструментов «скрытой» мобилизации, которую ведет россия.
На горячую линию Коалиции за сознательный отказ от военной службы поступило сообщение от жены сотрудника Московского метрополитена. Женщина рассказала, что ее мужу на работе объявили о возможной мобилизации. Отправка на фронт начнется «если будет недостаточное количество солдат для отправки на "спецоперацию"», предупредили работников столичной подземки.
О подобных случаях знает координатор правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Сергей Кривенко: «Как война идет без объявления войны, так и мобилизация идет без объявления мобилизации. По всей россии через военные комиссариаты рекрутируют добровольцев, контрактников». По словам правозащитника, часто добровольцев привлекают подписывать контракты, обещая большое денежное вознаграждение.
По данным директора правозащитной организации «Школа призывника» Алексея Табалова, военнообязанных россиян стали активно вызывать в военкоматы и вручать мобилизационное предписание — документ, который обязывает их в случае мобилизации прибыть в установленный срок на сбор в указанное в место, не дожидаясь дополнительных повесток.
Похоже, власти пока не определились, когда и в каких масштабах проводить массовую мобилизацию,но тем не менее, то, что начался активный процесс выдачи повесток, означает то, что минобороны хочет понимать, на сколько штыков может рассчитывать рф в случае, если будет объявлена война.
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