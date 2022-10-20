Путин не хочет дипломатического урегулирования войны - Блинкен

У президента россии владимира путина нет никакого интереса к дипломатическому разрешению вооруженного конфликта в Украине после восьми месяцев войны.
Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В ответ на вопрос о том, что президент Владимир Зеленский также отказался вести переговоры с владимиром путиным и готов к дипломатическому урегулированию только со следующим президентом россии, Блинкен подчеркнул, что украинский лидер все же стремится к дипломатии в отличие от президента рф.
По его словам, при этом путин прибегает к нерациональным решениям и поступкам.
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