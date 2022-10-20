Путин не хочет дипломатического урегулирования войны - Блинкен

15:21 20 октября Киев, Украина





Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь У президента россии владимира путина нет никакого интереса к дипломатическому разрешению вооруженного конфликта в Украине после восьми месяцев войны.Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен

"Наша цель проста - поддерживать украинцев, чтобы убедиться, что их страна остается независимой и, в конце концов, обеспечить сильнейшую позицию на переговорах, если они начнутся", - отметил чиновник.

В ответ на вопрос о том, что президент Владимир Зеленский также отказался вести переговоры с владимиром путиным и готов к дипломатическому урегулированию только со следующим президентом россии, Блинкен подчеркнул, что украинский лидер все же стремится к дипломатии в отличие от президента рф.

"Он ( Зеленский - ред. ) ясно дал понять, что в какой-то момент дипломатия должна положить этому конец. Но то, что мы видим до сих пор, - это отсутствие интереса путина к значимой дипломатии", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, при этом путин прибегает к нерациональным решениям и поступкам.