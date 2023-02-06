Путин не готов рисковать, принимая решение о войне в Украине — ISW

14:56 06 февраля Киев, Украина





По данным аналитиков, путин исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск. Президент россии владимир путин не готов рисковать, принимая решение о войне рф в Украине. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) По данным аналитиков, путин исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.

"Перехваченные российские военные планы, например, показали, что кремль ожидал, что российские войска захватят Киев за несколько дней, российские спецслужбы, по сообщениям, ожидали, что украинская армия терпит крах, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью, которая восхвалила" "россии 26 февраля 2022 года", - говорится в аналитическом отчете.

Аналитики отмечают, что путин отверг предупреждение Центрального банка россии в феврале 2022 г. о влиянии войны в Украине на будущее российской экономики в условиях жестких западных санкций. Это свидетельствует, что путин ошибочно считал, что Запад не возложит на него значительных затрат из-за его вторжения. Провал российских войск в битве за Киев заставил путина принимать сложные решения.

"путин, однако, по-прежнему не желает отдавать приказ о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые, вероятно, необходимы для того, чтобы спасти его войну", - говорится в аналитическом отчете.

путин последовательно игнорировал, откладывал или частично выполнял несколько вероятно необходимых прагматических решений по вторжению, отмечают аналитики. Он неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, истощивших значительную часть регулярных вооруженных сил рф.

"путин проигнорировал неоднократные призывы российского националистического сообщества в мае 2022 мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в россии и модернизировать систему призыва в армию", - говорится в отчете.

Вероятно, путин боялся вызвать антагонизм в российском обществе, а летом предпочел вербовку и использование в отношении неэффективных нерегулярных вооруженных формирований, отмечают аналитики.



путин также пытался поддерживать вид так называемой "ограниченной войны", чтобы оградить большую часть российского общества от масштабов и расходов российской войны в Украине. А также не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями с начала войны до середины декабря.

"путин продолжал выбирать сравнительно менее рискованные варианты, даже когда осенью 2022 года столкнулся с военными неудачами. путин начал принимать непопулярные внутри страны и потенциально рискованные меры, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения только после того, как ужасная ситуация на фронте после украинских успехов дала понять, что кремлю нужна дополнительная боевая сила”, — отмечается в аналитическом отчете.

По мнению аналитиков, путин мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем 300 000 военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его привлекательности в российском обществе.

"путин, в частности, полагается на группу козлов отпущения, которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. путин разрешает, а иногда и способствует критике российских провоенных блогеров в адрес мо рф, чтобы отвести вину от себя”, - говорится в аналитическом отчете.

К примеру, путин возложил ответственность на министра обороны россии сергея шойгу и минобороны рф за свое наиболее непопулярное на сегодняшний день решение — приказ о частичной мобилизации. Он поручил шойгу разъяснить положение о мобилизации в телевизионном интервью. путин также неоднократно обвинял министерство обороны россии во всех проблемах, связанных с проведением частичной мобилизации, а также публично упрекал минобороны и призвал его прислушиваться к критике.