Путин не готов рисковать, принимая решение о войне в Украине — ISW

Президент россии владимир путин не готов рисковать, принимая решение о войне рф в Украине. Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, путин исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.
По данным аналитиков, путин исходил из заблуждения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.
Аналитики отмечают, что путин отверг предупреждение Центрального банка россии в феврале 2022 г. о влиянии войны в Украине на будущее российской экономики в условиях жестких западных санкций. Это свидетельствует, что путин ошибочно считал, что Запад не возложит на него значительных затрат из-за его вторжения. Провал российских войск в битве за Киев заставил путина принимать сложные решения.
путин последовательно игнорировал, откладывал или частично выполнял несколько вероятно необходимых прагматических решений по вторжению, отмечают аналитики. Он неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после захвата Северодонецка и Лисичанска в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, истощивших значительную часть регулярных вооруженных сил рф.
Вероятно, путин боялся вызвать антагонизм в российском обществе, а летом предпочел вербовку и использование в отношении неэффективных нерегулярных вооруженных формирований, отмечают аналитики.
путин также пытался поддерживать вид так называемой "ограниченной войны", чтобы оградить большую часть российского общества от масштабов и расходов российской войны в Украине. А также не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями с начала войны до середины декабря.
По мнению аналитиков, путин мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем 300 000 военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его привлекательности в российском обществе.
К примеру, путин возложил ответственность на министра обороны россии сергея шойгу и минобороны рф за свое наиболее непопулярное на сегодняшний день решение — приказ о частичной мобилизации. Он поручил шойгу разъяснить положение о мобилизации в телевизионном интервью. путин также неоднократно обвинял министерство обороны россии во всех проблемах, связанных с проведением частичной мобилизации, а также публично упрекал минобороны и призвал его прислушиваться к критике.
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