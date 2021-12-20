Путин напрягает ситуацию, чтобы больше получить от компромисса

Владимир Путин прекрасно осознает, Киев прочно стоит на своем желании вступить в Североатлантический Альянс, и это направление закреплено в Конституции Украины. Поэтому он старается всеми правдами и неправдами осложнить переговоры по этому вопросу. Глава Кремля вновь настаивает на переговорах с президентом США, выдвигая все новые списки требований.

Но все эти требования, вкючая требование России от НАТО письменных гарантий непринятия Украины, направлены именно на то, чтобы усложнить сам ход переговоров с Западом. Такую версию озвучила в одном из интервью заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, Путин, как опытный игрок, блефует, пытается завести оппонентов в тупик, завышает ставки, пытаясь поставить перед серьезным выбором. Он специально нагнетает ситуацию. Обычно такую тактику выставлять завышенные требования могут использовать для того, чтобы выиграть что-то меньшее. Чего же хочет на самом деле Путин в конце своих многоходовок?

Замминистра подчеркнула, что Украина в своем желании продвижения в Альянс имеет коллективную поддержку других стран. Главной задачей перед страной на данный момент стоит усиленная подготовка и внедрение всех необходимых для соответствия требованиям НАТО, чтобы в любой момент быть готовыми к такому шансу.

"Мы готовимся. По всем направлениям реформ мы двигаемся абсолютно по плану. Более того, мы даже опережаем в некоторых достижениях страны, которые уже являются членами НАТО", — рассказала чиновница.

Так, оборонный бюджет страны соответствует всем стандартам НАТО. К примеру, на вооружение было выделено около 20% средств. Идет подготовка новых норм и правил относительно образования, кадрового менеджмента и подходов к военной карьере.

Армия Украины отвечает требованиям взаимосовместимости армий стран-членов НАТО. В ходе всех прошедших совместных учений, бойцы ВСУ показали результаты не хуже, а в чем-то даже лучше зарубежных союзников.