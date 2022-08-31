Путин надеется, что Эрдоган поможет россии обойти западные санкции

16:09 05 августа Киев, Украина

Россия хочет добиться от Турции помощи с обходом ограничений в области финансов и энергетики, последствия которых становятся для российской экономики все более болезненными.





Издание напоминает, что в Сочи проходит вторая за последние две недели встреча президента россии владимира



Отдельный пласт дискуссий посвящен банковской сфере. российские власти хотят, чтобы крупнейшие государственные банки Турции открыли для российских госбанков корреспондентские счета и помогли в кооперации финансовых сфер. Также российская сторона просит убрать ограничения для бизнеса, которые в настоящий момент запрещают деятельность российских промышленных компаний внутри специальных экономических зон.



Однако нет никаких свидетельств готовности турецких властей помогать россии с ее запросами, так как банковская поддержка приведет к наложению вторичных санкций уже на турецкие организации, отмечает издание. Официально предмет переговоров лидеров стран чиновники комментировать отказываются, однако представитель турецкой делегации отметил, что их страна поддерживает суверенитет и независимость Украины. На вопрос же о неприсоединении к санкциям он заявил, что это принципиальная позиция и Турция готова рассмотреть присоединение к ограничениям только в рамках ООН. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные украинской разведки, а также на источники с обеих сторон переговоров.Издание напоминает, что в Сочи проходит вторая за последние две недели встреча президента россии владимира путина и президента Турции Тайипа Эрдогана . Источники WP утверждают, что российская делегация постарается убедить турецких коллег превратить страну в хаб, который позволит россии обойти наиболее болезненные санкции. Речь в первую очередь идет об энергетике: россия хочет добиться от Турции разрешения покупать доли в соответствующей инфраструктуре — нефтяных терминалах и нефтеперерабатывающих заводах. Подобные инвестиции с российской стороны позволят обойти грядущее нефтяное эмбарго Европейского союза, отмечает издание.Отдельный пласт дискуссий посвящен банковской сфере. российские власти хотят, чтобы крупнейшие государственные банки Турции открыли для российских госбанков корреспондентские счета и помогли в кооперации финансовых сфер. Также российская сторона просит убрать ограничения для бизнеса, которые в настоящий момент запрещают деятельность российских промышленных компаний внутри специальных экономических зон.Однако нет никаких свидетельств готовности турецких властей помогать россии с ее запросами, так как банковская поддержка приведет к наложению вторичных санкций уже на турецкие организации, отмечает издание. Официально предмет переговоров лидеров стран чиновники комментировать отказываются, однако представитель турецкой делегации отметил, что их страна поддерживает суверенитет и независимость Украины. На вопрос же о неприсоединении к санкциям он заявил, что это принципиальная позиция и Турция готова рассмотреть присоединение к ограничениям только в рамках ООН.

Европейские чиновники не знали о предложениях Турции, однако в ЕС осведомлены об активном поиске россией новых союзников, которые помогли бы ей обойти ограничения. По их словам, российские представители сейчас активно путешествуют по миру в поисках любой помощи и Турция — не исключение ввиду «слабой силы закона» в этой стране.



Острая необходимость в поисках союзников вызвана нарастающими угрозами от санкций, которые ввели западные страны против россии. Невзирая на пафос речей официальных лиц, включая владимира путина, проблемы в экономике становятся все острее и острее, утверждает издание. Опрошенные WP экономисты отмечают, что серьезные проблемы уже наблюдаются в промышленности, фармацевтике, а банковский сектор из-за введенных ограничений со стороны ЦБ они называют «зомби-системой».



россия ранее уже пыталась обойти санкции с помощью китайских банков, утверждает российский источник издания, однако поддержки не получила — финансовые организации не захотели брать на себя санкционные риски. Вместе с тем частичные успехи от сотрудничества с Турцией и Китаем уже есть. Последний нарастил поставки российских нефти и газа, пусть и со скидками, а также, как и Турция, Азербайджан и Израиль, увеличил импорт товаров повседневного спроса. Однако заменить высокотехнологичную продукцию торговые партнеры россии вряд ли смогут, утверждает издание.