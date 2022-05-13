Путин может развязать ядерную войну

Запад должен помочь Украине остановить агрессора, тем самым прекратить войну.
Если мир не сумеет остановить российского диктатора Путина, он может пойти на использование против Украины ядерного оружия.
Такую вероятность допускает президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон. Сейчас дипломат находится в Киеве.
Он подчеркнул, что недооценивать Путина нельзя - это показывают последние события.
Такую вероятность допускает президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон. Сейчас дипломат находится в Киеве.
Он подчеркнул, что недооценивать Путина нельзя - это показывают последние события.
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