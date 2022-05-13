Путин может развязать ядерную войну

07:46 13 мая Киев, Украина

Запад должен помочь Украине остановить агрессора, тем самым прекратить войну.

Если мир не сумеет остановить российского диктатора Путина, он может пойти на использование против Украины ядерного оружия.



Такую вероятность допускает президент и генеральный директор Национального американского фонда поддержки демократии Дэймон Уилсон. Сейчас дипломат находится в Киеве.



Он подчеркнул, что недооценивать Путина нельзя - это показывают последние события.

"Мы должны это понимать. Многие украинцы не верили, что он нападет на Украину, несмотря на большое количество разведданных, подтверждающих его намерения, и он это сделал. С одной стороны, россияне хотят использовать страх ядерного оружия, чтобы запугать Запад, остановить западную помощь Украине. Но единственный способ избежать эскалации – проявить силу и помочь Украине остановить эту войну. Если мы стремимся предотвратить применение тактического ядерного оружия, нельзя уступать. Необходимо остановить обидчика", - говорит Уилсон.