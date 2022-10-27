Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - Подоляк
15:40 27 октября Киев, Украина
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк
назвал путина
правителем, который приведет к упадку и падению империи.
"Надо соблюдать осторожность со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", - отметил Подоляк.
Ранее советник главы ОП заявил, что в рф произошел психологический излом и Z-сообщество начинает осознавать, что россии не выиграть эту войну.
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