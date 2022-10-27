Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - Подоляк

"Надо соблюдать осторожность со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", - отметил Подоляк.