Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - Подоляк

15:40 27 октября Киев, Украина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал путина правителем, который приведет к упадку и падению империи.
 
"Надо соблюдать осторожность со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно - последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", - отметил Подоляк.
 
Ранее советник главы ОП заявил, что в рф произошел психологический излом и Z-сообщество начинает осознавать, что россии не выиграть эту войну.