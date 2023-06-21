"Путин как второй король антисемитизма после Гитлера" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова владимира путина в свой адрес, который назвал его "позором еврейского народа", заявив, что российский президент - "второй король антисемитизма после Гитлера".
Об этом президент заявил в интервью BBC, отвечая на вопрос о его реакции на слова путина на Петербургском экономическом форуме.
ВВС отмечает, что Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда.
Об этом президент заявил в интервью BBC, отвечая на вопрос о его реакции на слова путина на Петербургском экономическом форуме.
ВВС отмечает, что Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда.
Он поблагодарил мировое сообщество за поддержку после слов путина.
Известные евреи встали на защиту президента Украины, отреагировав на высказывания путина.
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман : "Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и вся еврейская община Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского".
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук сказал, что это очевидная и плохая провокация в стиле КГБ.
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман : "Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и вся еврейская община Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского".
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук сказал, что это очевидная и плохая провокация в стиле КГБ.
Бывший советский заключенный и бывший вице-премьер-министр Израиля Натан Щаранский заявил, что украинцы могут гордиться своим выбором еврейского президента, объединяющего украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии.
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