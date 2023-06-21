"Путин как второй король антисемитизма после Гитлера" - Зеленский

20:46 21 июня Киев, Украина





Об этом президент заявил в интервью BBC, отвечая на вопрос о его реакции на слова путина на Петербургском экономическом форуме.



ВВС отмечает, что Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда. Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова владимира путина в свой адрес, который назвал его "позором еврейского народа", заявив, что российский президент - "второй король антисемитизма после Гитлера".Об этом президент заявил в интервью BBC, отвечая на вопрос о его реакции на слова путина на Петербургском экономическом форуме.ВВС отмечает, что Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста, включая деда.

"Такое впечатление, что он (путин – ред.) не до конца понимает свои слова. Извините, но он как второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так выражаться", — сказал Зеленский.

Он поблагодарил мировое сообщество за поддержку после слов путина.

"Для меня было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал президент.

Известные евреи встали на защиту президента Украины, отреагировав на высказывания путина.



Главный раввин Украины Моше Реувен Асман : "Я горжусь президентом Владимиром Зеленским, который не покинул свой народ в начале войны, хотя это было опасно для его жизни, проявил чрезвычайное мужество и продолжает защищать украинский народ. Я и вся еврейская община Украины, как и весь свободный мир, поддерживаем президента Зеленского".



Посол Украины в Израиле Евгений Корничук сказал, что это очевидная и плохая провокация в стиле КГБ.

"Мы должны учитывать, что он пытается саботировать связи между Израилем и Украиной накануне визита супруги президента Зеленского в Израиль, и он намеренно сделал это накануне шабата. Мы ожидаем, что израильское правительство решительно осудит слова президента путина, иначе это может привести к отложению или отмена визита супруги президента Зеленского в Израиль", - сказал он.

Бывший советский заключенный и бывший вице-премьер-министр Израиля Натан Щаранский заявил, что украинцы могут гордиться своим выбором еврейского президента, объединяющего украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии.