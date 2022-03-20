Путин и Шойгу готовятся задействовать в войне против Украины несовершеннолетних — ГУР

По данным Главного управления разведки Украины руководство РФ готовится задействовать в войне человеческий резерв в возрасте 17-18 лет.
Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.
По их данным:
По их данным:
- такой вариант рассматривается из-за нехватки живой силы противника;
- соответствующий приказ подписан министром обороны РФ Шойгу;
- в приказе говорится о подготовке отчетности потенциального человеческого резерва в возрасте 17-18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии;
«Юнармия» – российская детско-юношеская милитарная организация при Министерстве обороны РФ. Выделяется радикальной пропагандистской работой среди российской молодежи. Членами организации стают дети с 8 лет.
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