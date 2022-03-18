Путин и российские войска убили 103 ребенка и ранили более 100

Путин и россияне убили 103 ребенка и ранили более 100 за 20 дней войны. Об сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Данные не окончательные - в горячих точках и на временно оккупированных территориях у прокуроров и правоохранителей нет возможности осматривать места обстрелов. Захватчики убивают не менее 5 наших детей в день.

Агрессор разбомбил более 400 учебных заведений, 59 – стерты с лица земли.

Украина обратилась к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов и к Специальному представителю Генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

Важно, чтобы специализированные учреждения ООН как можно быстрее приняли решение о реализации миссии по оценке нарушения прав детей в условиях вооруженного конфликта в Украине.