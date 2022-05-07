Путин и Меркель обсудили ситуацию в Украине и Нагорном Карабахе

Сегодня, 7 декабря состоялся телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также затронули вопрос соблюдение перемирия на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам телефонного разговора лидеров,
Вместе с тем высказана озабоченность в связи с отсутствием прогресса в реализации политических аспектов Минских договоренностей 2015 года, а также решений „нормандской четверки“, принятых год назад на саммите в Париже.
В Кремле добавили, что во время телефонного разговора “вновь указано на безальтернативность минских соглашений как основы урегулирования и важность выполнения Киевом взятых обязательств”.
Путин и Меркель также подробно обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
В разговоре было подчеркнуто, что последовательная реализация договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября, способствует общей стабилизации обстановки в регионе.
Кроме того, Путин и Меркель акцентировали внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений.
Кроме того, Путин и Меркель акцентировали внимание на том, что важно решить в Карабахе насущные проблемы населения, пострадавшего от боестолкновений.
Стороны также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству по ситуации в Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.
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