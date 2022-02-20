Путин и Лукашенко решили продолжить "проверку сил реагирования"

14:58 20 Февраль Киев, Украина

Россия явно показывает всему миру, что не намерена ослаблять вооруженное напряжение на границе с Украиной. То, что никакого отвода войск не происходит, а напротив, войска продолжают подтягиваться в границе, яркое подтверждение агрессивных планов Путина. Ожидалось, что старт ядерной триады – это финальная точка учений в Беларуси.

Но, увы, ожидаемое окончание военных учений Союзная решимость не произойдет 20 февраля. По обоюдному решению Путина и Лукашенко проверка войск продолжится, сообщил глава оборонного ведомства Беларуси Виктор Хренин. Такое решение, цинично объясняется усилением "военной активности у внешних границ Союзного государства", а также ухудшением обстановки на Донбассе.

В дальнейшем ходе военных учений будут более детально отработаны те детали обороны Союзного государства, которые не были учтены в ходе прошедшей проверки сил реагирования.

Некоторые слова министра обороны звучат, как обратное эхо. Он говорит о том, что цель дальнейших учений направлена на "деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ". Но разве не того же весь мир ожидает от них?

Похоже, что змея кусает себя за хвост. В своей вине обвинять других – это в манере Путина. И Хренин повторяет явно не свои слова, а слова обезумевших в своем цинизме диктаторов: "в Европе очень сильно запахло порохом" и ее "целенаправленно подталкивают к войне".

Российско-белорусские учения Союзная решимость-2022 были начаты 10 февраля. Как было заявлено, во время учений Россия и Беларусь отработают ситуации по пресечению и отражению внешней агрессии и терроризма.