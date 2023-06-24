Путин и Эрдоган обсудили мятеж пригожина по телефону

В субботу, 24 июня, российский президент владимир путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, где обсудили вооруженный мятеж, возглавляемый евгением пригожиным, главарем ЧВК "Вагнер", который происходит в россии.
Информацию об этом сообщила пресс-служба кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, а Эрдоган выразил полную поддержку шагам, предпринимаемым российским руководством.
Кроме того, путин уже успел совершить звонки президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также диктатору беларуси александру лукашенко.
Позднее Совет Безопасности беларуси заявил о том, что Минск является и остается союзником россии.
Информацию об этом сообщила пресс-служба кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, а Эрдоган выразил полную поддержку шагам, предпринимаемым российским руководством.
Кроме того, путин уже успел совершить звонки президентам Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, а также диктатору беларуси александру лукашенко.
Позднее Совет Безопасности беларуси заявил о том, что Минск является и остается союзником россии.
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