Путин хотел вернуть своего кума Медведчука, а ФСБ была против - СМИ

11:29 02 октября Киев, Украина

Путин пошел на обмен "азовцев", несмотря на сопротивление ФСБ, потому что очень хотел вернуть Медведчука. Об этом пишет в Washington Post.

В статье говорится, что Федеральная служба безопасности россии была против состоявшегося 21 сентября обмена пленных, поскольку остерегались негативной реакции общественности россии. Однако путин одобрил обмен, потому что хотел вернуть своего кума Виктора Медведчука.

"Показательно, что путин решил обменять своего закадычного друга и одного из своих долгосрочных посредников в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень радовались возвращению этих доблестных бойцов домой, а в Москве очень возмущались", - приводит издание слова высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США.

Журналисты подтвердили, что посредником на переговорах был российский олигарх Роман Абрамович. Он тесно общался с директором ФСБ Александром Бортниковым и руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Несколько месяцев Абрамович летал в Эр-Рияд и Москву для заключения соглашения.

Американские и украинские чиновники считают, что таким образом Абрамович хочет улучшить свое положение на Западе. Такую же цель преследовал наследный принц Саудовской Аравии, который хотел улучшить свои позиции после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Он направил в россию свою личную команду охраны и самолет, чтобы забрать пленных.

Напомним, 21 сентября Украине удалось освободить из российского плена 215 человек. 200 украинских военных обменяли на Медведчука, а пять командиров из Азовстали - на 55 российских военных.