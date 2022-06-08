Путин хочет уничтожить Евросоюз как "первую ступень к НАТО" - Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, в первом большом интервью после отставки, резко осудила президента рф владимира путина за решение начать войну в Украине и назвала это большой ошибкой.
Об этом говорится в интервью телеканалу ARD.
По ее словам, ненависть и враждебность путина направлены против западной демократии.
Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО.
В 2008 году Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в альянс и расширения НАТО на восток. Она объяснила, что в те годы Украина была не той страной, какой ее знают сейчас.
По ее словам, ненависть и враждебность путина направлены против западной демократии.
Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО.
В 2008 году Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в альянс и расширения НАТО на восток. Она объяснила, что в те годы Украина была не той страной, какой ее знают сейчас.
Меркель уточнила, что все это не оправдывает нынешние поступки российского президента, а просто объясняет его позицию в прошлом.
Ангела Меркель ответила и на критику ее политики в отношении россии на посту канцлера: некоторые жители ФРГ считают ее подход слишком мягким. По ее мнению, попытки решить конфликт между россией и Украиной дипломатическим путем через Минские соглашения были оправданными. Не сработавшая дипломатия не является ошибкой, считает она.
Экс-канцлер добавила, что не винит себя за то, что не смогла предотвратить войну в Украине. Однако, по ее словам, ей не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить российскую агрессию. Она призвала мировых политиков усилить военное сдерживание россии.
Ранее некоторые немецкие чиновники, в числе которых бывший министр иностранных дел кабинета Меркель Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с россией, возможно, была слишком оптимистичной.
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