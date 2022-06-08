Путин хочет уничтожить Евросоюз как "первую ступень к НАТО" - Меркель

12:42 08 июня Киев, Украина

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель , в первом большом интервью после отставки, резко осудила президента рф владимира путина за решение начать войну в Украине и назвала это большой ошибкой.





По ее словам, ненависть и враждебность путина направлены против западной демократии.



Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО.

В 2008 году Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в альянс и расширения НАТО на восток. Она объяснила, что в те годы Украина была не той страной, какой ее знают сейчас. Об этом говорится в интервью телеканалу ARD.По ее словам, ненависть и враждебность путина направлены против западной демократии.Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО.В 2008 году Меркель выступала против вступления Украины и Грузии в альянс и расширения НАТО на восток. Она объяснила, что в те годы Украина была не той страной, какой ее знают сейчас.

«Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна», — сказала политик, добавив, что путин не допустил бы переход Киева на сторону Запада и расценил бы это как «объявление войны».

«Я совершенно не разделяю его представления о том, что целый Запад является его врагом, что его постоянно унижают. Но я знала, что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать», — сказала она.

Меркель уточнила, что все это не оправдывает нынешние поступки российского президента, а просто объясняет его позицию в прошлом.



Ангела Меркель ответила и на критику ее политики в отношении россии на посту канцлера: некоторые жители ФРГ считают ее подход слишком мягким. По ее мнению, попытки решить конфликт между россией и Украиной дипломатическим путем через Минские соглашения были оправданными. Не сработавшая дипломатия не является ошибкой, считает она.

«Я не считаю, что должна сказать: „Это было неправильно“, — и поэтому не буду извиняться», — уточнила Меркель, которая признала, что надо было жестче реагировать на аннексию Крыма в 2014 году.

Экс-канцлер добавила, что не винит себя за то, что не смогла предотвратить войну в Украине. Однако, по ее словам, ей не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить российскую агрессию. Она призвала мировых политиков усилить военное сдерживание россии.

«Это единственный язык, который понимает путин», — заключила Меркель.

Ранее некоторые немецкие чиновники, в числе которых бывший министр иностранных дел кабинета Меркель Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с россией, возможно, была слишком оптимистичной.