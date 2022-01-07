Путин хочет, чтоб Казахстан признал Крым российским

10:41 07 Январь Киев, Украина





Об этом сообщает турецкое издание Akit.



Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, на одном из госканалов подтвердил свое обращение в ОДКБ. Казахстан действительно самостоятельно не справляется с ситуацией, сложившейся в стране и просит предоставить ей военных миротворцев для урегулирования кризиса.



В ответ на просьбу Токаева Владимир Путин выдвинул собственные требования, при условии выполнения которых, Казахстан получит необходимую поддержку со стороны России. Воспользовавшись ситуацией в Казахстане , Владимир Путин не постеснялся и выдвинул свои требования взамен на оказание военной поддержи миротворческими силами РФ.Об этом сообщает турецкое издание Akit.Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, на одном из госканалов подтвердил свое обращение в ОДКБ. Казахстан действительно самостоятельно не справляется с ситуацией, сложившейся в стране и просит предоставить ей военных миротворцев для урегулирования кризиса.В ответ на просьбу Токаева Владимир Путин выдвинул собственные требования, при условии выполнения которых, Казахстан получит необходимую поддержку со стороны России.



Среди требований российского президента признание украинского Крыма российским, возвращение русскому языку на территории Казахстана статуса второго официального, размещение на территории страны российских военных баз, а также предоставление автономии для российского населения Казахстана.