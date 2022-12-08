Путин готовится к затяжной войне - ISW

09:25 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Как отмечают аналитики, во время встречи с Советом при президенте рф по развитию гражданского общества и Президент россии владимир путин может готовиться к длительной войне против Украины, публично декларируя откровенно империалистические цели.Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).Как отмечают аналитики, во время встречи с Советом при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека путин отметил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а приобретение новой территории является "существенным результатом" для россии.

"путин сравнил себя с российским царем Петром Великим, отметив, что россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал и Петр Великий. Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине откровенно империалистические", — говорится в сообщении.

путин заставляет российскую аудиторию ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий, считают авторы отчета.



При этом российское информационное пространство положительно отреагировало на утверждение путина, выдвинув дополнительные условия для затягивания войны. Один блогер, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска имели значительные победы на поле боя только через годы после начала операции.

"ISW ранее отмечал, что кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели. Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями о прекращении огня или переговорах. путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - говорится в сообщении.

Аналитики также обратили внимание на то, что путин использует российский Совет по правам человека как средство консолидации политической власти, что несовместимо с основными принципами международного права в области прав человека. В частности, 17 ноября путин сменил состав совета, убрав российских правозащитников, критиковавших кремлевскую цензуру, и назначив политических и доверенных лиц, а также известного российского военного корреспондента.