Путин готовится к затяжной войне - ISW

Президент россии владимир путин может готовиться к длительной войне против Украины, публично декларируя откровенно империалистические цели.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, во время встречи с Советом при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека путин отметил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а приобретение новой территории является "существенным результатом" для россии.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, во время встречи с Советом при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека путин отметил, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом", а приобретение новой территории является "существенным результатом" для россии.
путин заставляет российскую аудиторию ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий, считают авторы отчета.
При этом российское информационное пространство положительно отреагировало на утверждение путина, выдвинув дополнительные условия для затягивания войны. Один блогер, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска имели значительные победы на поле боя только через годы после начала операции.
Аналитики также обратили внимание на то, что путин использует российский Совет по правам человека как средство консолидации политической власти, что несовместимо с основными принципами международного права в области прав человека. В частности, 17 ноября путин сменил состав совета, убрав российских правозащитников, критиковавших кремлевскую цензуру, и назначив политических и доверенных лиц, а также известного российского военного корреспондента.
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