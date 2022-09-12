Путин готовит "новый этап" войны - Грозев

09:49 12 сентября Киев, Украина





Об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Российский диктатор отдал приказ государственным корпорациям и олигархам создать частные военные компании (ЧВК) для усиления вооруженной агрессии против Украины и "нового этапа" войны, запланированного на октябрь.Об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев из международной группы Bellingcat.

"Он говорит, что все (провалы РФ в Украине - ред.) из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с зарплатой"). Но опять же очень оптимистично, говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для "нового этапа в октябре", – написал Грозев.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, в рф решили увеличить численность частных военных компаний, поскольку это очень удобная структура для кремлевских властей (несмотря на то, что запрещена законом). Она является еще одной лазейкой для распила денег, кроме того, наемники ЧВУ официально никак не связаны с ВС россии.