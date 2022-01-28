Путин готов принять Зеленского в Москве, Сочи или Петербурге

Страна-агрессорка Россия готова провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, готовы принять его в Москве, Сочи, Петербурге, но Донбасс следует обсуждать в контактной группе», – цитируют слова Лаврова российские СМИ.
Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В ответ президент страны-агрессора предложил Зеленскому встретиться с боевиками.
«Если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, готовы принять его в Москве, Сочи, Петербурге, но Донбасс следует обсуждать в контактной группе», – цитируют слова Лаврова российские СМИ.
Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В ответ президент страны-агрессора предложил Зеленскому встретиться с боевиками.
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