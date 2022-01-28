Путин готов принять Зеленского в Москве, Сочи или Петербурге

12:50 28 Январь Киев, Украина

Страна-агрессорка Россия готова провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если Зеленский хочет обсудить двусторонние отношения, готовы принять его в Москве, Сочи, Петербурге, но Донбасс следует обсуждать в контактной группе», – цитируют слова Лаврова российские СМИ.

Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В ответ президент страны-агрессора предложил Зеленскому встретиться с боевиками.