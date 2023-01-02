Путин должен предстать перед судом за военные преступления в Украине — бывший прокурор по делу Милошевича

11:56 02 января Киев, Украина

Президент россии владимир путин должен предстать перед судом за военные преступления во время войны в Украине. Об этом заявил британский юрист, экс-прокурор по делу бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича Джеффри Найс.

Об этом сообщает BBC.





Найс уверен, что обвинения против путина совершенно очевидны.

"Это преступления против человечности, потому что гражданские цели ни в коем случае нельзя бомбить или как-то еще подвергать нападению. Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем, из телевизионных сообщений – как и все мы", – сказал юрист.

Найс удивлен, почему Международный уголовный суд пока не сделал никаких заявлений об ответственности путина за военные преступления в Украине.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или его заставили так считать), что отсутствие обвинений против путина несет политические выгоды?" – сказал он.

Найс не исключает, что в будущем путин может получить иммунитет от судебного преследования в рамках мирного соглашения.

"Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составит проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины будет полностью лишен правосудия", – считает юрист.

Он уверен, что суд над путиным можно начинать хоть завтра – и его должны вести украинцы на украинском языке. Присутствие самого путина для этого необязательно.