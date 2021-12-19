Путин должен понести наказание в виде санкций за искусственно созданный миграционный кризис, - Петр Порошенко

Кризис мигрантов на границах Беларуси и ЕС – это часть гибридной войны Кремля. Равно как и энергетический шантаж Европы. Этого мнения придерживается Петр Порошенко.
Санкции за ситуацию с мигрантами должны быть применены не только против режима Лукашенко, но и против Путина, который является реальным кукловодом белорусского диктатора. Это не кризис мигрантов, это неотъемлемая часть гибридной войны России против Европейского Союза, против Западного мира и Украины. Такая же ситуация, как у нас с энергетическим кризисом, Северным потоком-2 и атаками на нашу безопасность. Это не только энергетическая или миграционная безопасность. Это все о глобальной безопасности.
Я знаю, что значит гибридная война с Россией. В этой ситуации я не сомневаюсь, что Украина и Европа смогут сохранить безопасность, уберечься от сценария, когда Россия планирует нас дестабилизировать. Мы ведь можем остановить мигрантов. У нас очень опытные и эффективные средства защиты нашей земли и ЕС.
Должно быть мощное наказание в виде санкций против России за миграционный кризис. Это не ответственность Лукашенко, Путин организовал кризис мигрантов в 2015 году, дестабилизировав ситуацию в Сирии. Второй этап – когда Путин после сфальсифицированных выборов в Беларуси де-факто аннексировал Беларусь, стремится к дестабилизации ситуации в Украине и Европе.
У нас в Украине более тысячи ста километров границы с Беларусью, которые сейчас в такой же опасности, как и украинско-российская граница. Поэтому мы должны быть сильными и сохранять солидарность. Тогда победа будет за нами. Без сомнения.
Санкции за ситуацию с мигрантами должны быть применены не только против режима Лукашенко, но и против Путина, который является реальным кукловодом белорусского диктатора. Это не кризис мигрантов, это неотъемлемая часть гибридной войны России против Европейского Союза, против Западного мира и Украины. Такая же ситуация, как у нас с энергетическим кризисом, Северным потоком-2 и атаками на нашу безопасность. Это не только энергетическая или миграционная безопасность. Это все о глобальной безопасности.
Я знаю, что значит гибридная война с Россией. В этой ситуации я не сомневаюсь, что Украина и Европа смогут сохранить безопасность, уберечься от сценария, когда Россия планирует нас дестабилизировать. Мы ведь можем остановить мигрантов. У нас очень опытные и эффективные средства защиты нашей земли и ЕС.
Должно быть мощное наказание в виде санкций против России за миграционный кризис. Это не ответственность Лукашенко, Путин организовал кризис мигрантов в 2015 году, дестабилизировав ситуацию в Сирии. Второй этап – когда Путин после сфальсифицированных выборов в Беларуси де-факто аннексировал Беларусь, стремится к дестабилизации ситуации в Украине и Европе.
У нас в Украине более тысячи ста километров границы с Беларусью, которые сейчас в такой же опасности, как и украинско-российская граница. Поэтому мы должны быть сильными и сохранять солидарность. Тогда победа будет за нами. Без сомнения.
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