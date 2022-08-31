Путин должен нести юридическую ответственность за геноцид - глава МИД Эстонии

11:54 08 августа Киев, Украина

Страны, которые хотят максимально быстро вернуться к нормальным отношениям с россией и путиным , должны понять, что речь не идет об обычной ситуации, в которой отношения могут нормализоваться.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщил накануне портал ERR.

"Это геноцид , и общение на привычном высоком уровне с проводимыми геноцидами политиками не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с россией", – заявил министр, добавив, что для Эстонии безопасность есть вопрос жизни и смерти, но в вопросе убеждения других стран придется поработать.

Высшее политическое и военное руководство россии, в том числе президент этой страны владимир путин, должны нести юридическую ответственность за агрессию в Украине.

На прошлой неделе эстонский политик встретился с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Украины. По словам Рейнсалу, была достигнута договоренность, что Эстония поможет Украине достичь международного соглашения о том, что политическое и военное руководство россии должно понести не только военное, но и юридическую ответственность.

"Это означает тесное сотрудничество между государствами, достижение международных соглашений. Некоторые проекты договоров Украина подготовила. Мы это поддержим", – заверил Рейнсалу.

Министр отметил, что второй вопрос состоит в том, удастся ли как-то получить из россии высших руководителей, например путина: "Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на проводящих геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг".