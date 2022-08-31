Путин должен нести юридическую ответственность за геноцид - глава МИД Эстонии

Страны, которые хотят максимально быстро вернуться к нормальным отношениям с россией и путиным, должны понять, что речь не идет об обычной ситуации, в которой отношения могут нормализоваться.
Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщил накануне портал ERR.
Высшее политическое и военное руководство россии, в том числе президент этой страны владимир путин, должны нести юридическую ответственность за агрессию в Украине.
На прошлой неделе эстонский политик встретился с президентом, премьер-министром и министром иностранных дел Украины. По словам Рейнсалу, была достигнута договоренность, что Эстония поможет Украине достичь международного соглашения о том, что политическое и военное руководство россии должно понести не только военное, но и юридическую ответственность.
Министр отметил, что второй вопрос состоит в том, удастся ли как-то получить из россии высших руководителей, например путина: "Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на проводящих геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг".
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