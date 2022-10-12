Путин абсолютно просчитался, вторгшись в Украину - Байден

11:06 12 октября Киев, Украина

Президент рф владимир путин «рациональный игрок», но он «серьезно просчитался», приняв решение вторгнуться в Украину, заявил президент США Джо Байден

«Я думаю, что он рациональный игрок, который серьезно просчитался», – сказал в интервью CNN Байден.

По его словам, он заблуждался по поводу своей способности подавить украинский народ, а его цели, которые он изложил перед вторжением в феврале, Байден назвал «нелепыми».

«Вы послушайте, что он говорит. Если вы послушаете речь, которую он произнес после принятия этого решения, он говорил о том, что он должен быть лидером россии, который объединит всех русскоговорящих. Я просто считаю это иррациональным», – пояснил президент США.

Главным просчетом путина Байден назвал его предположение, что украинцы подчинятся российским военным.

«Я думаю, он полагал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матушки-россии в Киеве, и что там его примут. Я думаю, что он просто полностью просчитался», – сказал Байден.

Несмотря на угрозы путина применить ядерное оружие для "защиты российских интересов", президент США считает, что он не рискнет это сделать.

«Я думаю, что он безответственно говорит об этом, мировой лидер одной из крупнейших ядерных держав мира говорит, что он может применить тактическое ядерное оружие в Украине», – пояснил Байден.

Однако он отказался сообщить, каким будет ответ США, если путин реализует угрозу. Байден заверил, что у Пентагона есть различные варианты действий на этот случай, которые военное ведомство заблаговременно разработало.

«Это обсуждалось, но я не собираюсь в это вдаваться. Было бы безответственно с моей стороны говорить о том, что мы будем или не будем делать», – отметил Байден.

При этом он допустил переговоры с путиным на саммите «Большой двадцатки» на Бали в ноябре, но подчеркнул – намерения встречаться у него нет, но он это сделает в исключительном случае.

«Если бы он пришел ко мне на саммите G20 и сказал, что хочет поговорить об освобождении [баскетболистки] Бриттни Грайнер, я бы встретился с ним. Все зависит от обстоятельств», – объяснил Байден.

Между тем в администрации президента США увидели переломный момент в войне в Украине.