Публичные выступления нужны путину для восстановления имиджа - ISW

08:50 24 декабря Киев, Украина

Возобновление публичных выступлений главы Кремля Владимира путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в рф. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что путин стал чаще появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении россии в Украину в последние дни по сравнению с его заметным отсутствием в общественной деятельности в течение первых десяти месяцев войны.

Так, 23 декабря путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и в тот же день планировал посетить машиностроительный завод Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, но в последний момент отменил мероприятие.

Как заявили в ISW, подобные появления являются частью усилий Кремля представить путина как лидера военного времени и восстановить доминирующее положение во внутреннем информационном пространстве, поскольку рф вступает во второй год войны.

"Путин постоянно полагался на личные выступления на протяжении всего своего правления, что помогло ему создать образ всевидящего и вездесущего правителя", - говорится в сообщении.

Военные аналитики считают, что путин пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве в преддверии следующих президентских выборов в рф в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что путин не осознает реальную ситуацию на фронте. Окружение главы Кремля дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалах рф.

Напомним, как заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, для президента рф 2022 год был годом удручающих неудач.