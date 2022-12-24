Публичные выступления нужны путину для восстановления имиджа - ISW

Возобновление публичных выступлений главы Кремля Владимира путина, вероятно, свидетельствует о том, что он стал больше беспокоиться о своей популярности и имидже в рф. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что путин стал чаще появляться на публике в российских городах и чаще делать расплывчатые заявления о вторжении россии в Украину в последние дни по сравнению с его заметным отсутствием в общественной деятельности в течение первых десяти месяцев войны.
Так, 23 декабря путин посетил Конструкторское бюро приборостроения в Тульской области и в тот же день планировал посетить машиностроительный завод Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, но в последний момент отменил мероприятие.
Как заявили в ISW, подобные появления являются частью усилий Кремля представить путина как лидера военного времени и восстановить доминирующее положение во внутреннем информационном пространстве, поскольку рф вступает во второй год войны.
Военные аналитики считают, что путин пытается создать благоприятные условия в информационном пространстве в преддверии следующих президентских выборов в рф в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что путин не осознает реальную ситуацию на фронте. Окружение главы Кремля дезинформирует его о ходе полномасштабной войны против Украины и военных провалах рф.
Напомним, как заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, для президента рф 2022 год был годом удручающих неудач.
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