15:18 04 сентября Киев, Украина

На незаконных выборах, проведенных на временно оккупированной территории Запорожской области, более 45% кандидатов оказались жителями москвы, Дагестана, Сибири и Алтайского края российской федерации.



Эту информацию предоставил Иван Федоров, городской голова Мелитополя, через свой канал в мессенджере Телеграм.



Он подчеркнул, что эти выборы, организованные оккупантами на оккупированных территориях, являются незаконными и не имеют юридической силы. Списки кандидатов, выдвинутых на выборы "заксобрания" Запорожской области, вызывают серьезные вопросы, так как они включают жителей далеких регионов россии.



Иван Федоров также отметил, что партии "единая россия" и ЛДПР внесли в свои списки значительное количество кандидатов, не являющихся местными жителями. Кроме того, он упомянул о давлении и угрозах, которыми вынуждают голосовать избирателей под угрозой оружия.