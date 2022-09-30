Псевдореферендум не остановил контрнаступление ВСУ на востоке - ОК Юг

15:20 30 сентября Киев, Украина

В частности, на Херсонском направлении продолжается продвижение подразделений Вооруженных сил Украины.



Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



По ее словам, организованный российскими захватчиками Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.По ее словам, организованный российскими захватчиками псевдореферендум на части территорий Херсонской и Запорожской областей не остановил контрнаступление на восток украинских войск.

"Оккупационное руководство растеряно. Они не совсем понимают, что дает им проведенный референдум. Они просто выполнили указание сверху (из москвы - ред.), но видят, что это не останавливает Силы обороны, не останавливает существенно продвигающиеся подразделения ВСУ на херсонском направлении", - отметила Гуменюк.

По ее словам, войска рф пока не могут подтянуть достаточно резервов на Херсонское направление, поскольку ВСУ контролируют все логистические пути.

"Активность военных рф на этом направлении невозможна, потому что повреждена логистика, постоянно взрываются пункты управления, сеющие растерянность в военных подразделениях. Бесполезные попытки отремонтировать Антоновский и Каховский мосты, чтобы переправиться с левого берега на правый, поскольку мосты находятся под огневым контролем ВСУ", - рассказала Гуменюк.

Что касается прибытие на передовую мобилизованных российских новобранцев, то, по ее словам, достоверной информации об этом пока нет.