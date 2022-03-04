Провозгласили Декларацию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

19:19 04 Март Киев, Украина





Об этом сообщает юрист Николай Гнатовский.



Провозглашение декларации, по словам Игнатовского, является первым шагом по созданию механизма для международной уголовной ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины. Группа юристов, являющихся признанными специалистами по международному праву, провозгласила Декларацию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, совершенному режимом Владимира Путина Об этом сообщает юрист Николай Гнатовский.Провозглашение декларации, по словам Игнатовского, является первым шагом по созданию механизма для международной уголовной ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

“На юридическом фронте Украина активно использует возможности существующей архитектуры органов международного правосудия: Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам человека. Но ничего из этого, к сожалению, не дает юридической возможности привлечь к ответственности высшее руководство государства-агрессора за преступление агрессии, создавшее предпосылки для всех других международных преступлений. Юрисдикция МКС в отношении этого преступления носит крайне ограниченный характер и в условиях нератификации Россией Римского устава и поправок к нему не создает в Суде нужную юрисдикцию. Поэтому подобно Лондонской декларации 1942 года, которая заложила основу для Нюрнбергского трибунала, сегодня была провозглашена Декларация о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины”, – объясняет он.

Авторитетный британский юрист Филипп Сэндз, представлявший документ, заверил, что с точки зрения международного права этот трибунал может быть создан при наличии политической воли:

“Можно ли это сделать? Да. Будет ли это сделано? Здесь есть вопросы”, – сказал Сэндз.

Украинский МИД ранее выступал за создание трибунала над РФ вроде Нюрнбергского.



Напомним, что в Украину уже уехали следователи Международного уголовного суда.