Провозгласили Декларацию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины

Группа юристов, являющихся признанными специалистами по международному праву, провозгласила Декларацию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, совершенному режимом Владимира Путина.
Об этом сообщает юрист Николай Гнатовский.
Провозглашение декларации, по словам Игнатовского, является первым шагом по созданию механизма для международной уголовной ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.
Об этом сообщает юрист Николай Гнатовский.
Провозглашение декларации, по словам Игнатовского, является первым шагом по созданию механизма для международной уголовной ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.
Авторитетный британский юрист Филипп Сэндз, представлявший документ, заверил, что с точки зрения международного права этот трибунал может быть создан при наличии политической воли:
Украинский МИД ранее выступал за создание трибунала над РФ вроде Нюрнбергского.
Напомним, что в Украину уже уехали следователи Международного уголовного суда.
Напомним, что в Украину уже уехали следователи Международного уголовного суда.
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