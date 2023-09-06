Провокационные сценарии рф на Курской АЭС: ГУР предупреждает о рисках

Сценарии провокации на Курской АЭС давно разработаны военно-политическим руководством россии и подготовлены к воплощению в жизнь.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Он отметил, что атаки на собственное гражданское население, на собственные гражданские объекты для путина и его режима — регулярная практика.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Он отметил, что атаки на собственное гражданское население, на собственные гражданские объекты для путина и его режима — регулярная практика.
Представитель ГУР отметил, что последствия подобных действий очень часто организаторы не могут просчитать.
Ранее Центр национального сопротивления обнародовал фото документов, свидетельствующих о том, что россияне планируют провокацию на Курской атомной электростанции в рф и готовят эвакуацию местного населения.
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