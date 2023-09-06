Провокационные сценарии рф на Курской АЭС: ГУР предупреждает о рисках

"С целью повышения уровня мобилизации, собственных внутриполитических процессов, возможно, с целью облегчения подготовительных и мобилизационных мер в стране, враг действительно может начать "бомбить Воронеж", но сейчас речь идет о Курской АЭС. Такой план существует давно и вопрос окончательного решения и команды - будет ли она, и когда она будет отдана", - сказал Юсов.