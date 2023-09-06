Провокационные сценарии рф на Курской АЭС: ГУР предупреждает о рисках

16:20 17 августа Киев, Украина

Сценарии провокации на Курской АЭС давно разработаны военно-политическим руководством россии и подготовлены к воплощению в жизнь.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что атаки на собственное гражданское население, на собственные гражданские объекты для путина и его режима — регулярная практика.
"С целью повышения уровня мобилизации, собственных внутриполитических процессов, возможно, с целью облегчения подготовительных и мобилизационных мер в стране, враг действительно может начать "бомбить Воронеж", но сейчас речь идет о Курской АЭС. Такой план существует давно и вопрос окончательного решения и команды - будет ли она, и когда она будет отдана", - сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что последствия подобных действий очень часто организаторы не могут просчитать.
"Но последствия в любых подобных действиях могут быть значительными. Когда мы говорим о Курске, речь идет о последствиях для россиян, гражданского населения. Поэтому вопрос к населению территории рф, какие они готовы принимать меры, чтобы противодействовать таким намерениям власти и людей, которые узурпировали власть или дальше терпеть и смотреть, как будут дальше разворачиваться события и говорить, что все идет по плану", — сказал он.
Ранее Центр национального сопротивления обнародовал фото документов, свидетельствующих о том, что россияне планируют провокацию на Курской атомной электростанции в рф и готовят эвакуацию местного населения.