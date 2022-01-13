Провокацией и дискредитацией договоренностей ТКГ, назвал Корнийчук действия на Донбассе

Нарушение перемирия на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ направлены на дискредитацию договоренностей Трехсторонней контактной группы. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Корнийчук.
«Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, заставить нас управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления», — сказал Корнийчук.
По его словам, нарушения режима прекращения огня на Донбассе все еще единичные и не являются масштабными.
По словам Корнийчука, российские оккупационные войска вряд ли могли использовать время перемирия на Донбассе для подготовки широкомасштабного наступления.
«Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать», — сказал он.
Напомним, что 6 сентября боевики грубо нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. После второго обстрела Вооруженные силы Украины открыли огонь.
Также 6 сентября на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.
Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился с 7 сентября открыть огонь по украинским позициям около поселка Шумы. По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Украинские военные опровергают обвинения боевиков. Они заявили, что будут отвечать на обстрелы.
После чего Пушилин решил перенести обстрел на 9 сентября.
«Их провокационные мероприятия имеют целью дискредитировать договоренности ТКГ, заставить нас управлять своими Вооруженными силами. Чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия. Но ВСУ сегодня показывают то, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления», — сказал Корнийчук.
По его словам, нарушения режима прекращения огня на Донбассе все еще единичные и не являются масштабными.
По словам Корнийчука, российские оккупационные войска вряд ли могли использовать время перемирия на Донбассе для подготовки широкомасштабного наступления.
«Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать», — сказал он.
Напомним, что 6 сентября боевики грубо нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. После второго обстрела Вооруженные силы Украины открыли огонь.
Также 6 сентября на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.
Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин распорядился с 7 сентября открыть огонь по украинским позициям около поселка Шумы. По его словам, Украина якобы нарушает один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня. Украинские военные опровергают обвинения боевиков. Они заявили, что будут отвечать на обстрелы.
После чего Пушилин решил перенести обстрел на 9 сентября.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии